МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Актер Дмитрий Соловьев умер от панкреатита. Об этом Пятому каналу рассказала коллега артиста Ольга Сидорова.

По ее словам, заболевание поджелудочной железы могло возникнуть из-за осложнений после гриппа. Она также добавила, что последний раз видела актера в ноябре 2017 года.

Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, ушел из жизни в возрасте 43 лет, Он получил известность благодаря главным ролям в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Артист также принимал участие в работе над кинокартиной "Ке-ды".

Прощание пройдет в среду в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Церемония начнется в 10:30.