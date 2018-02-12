Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Гильермо дель Торо

РИМ, 12 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 29 августа по 8 сентября нынешнего года, сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.
Дель Торо стал обладателем "Золотого льва" 74-го Венецианского кинофестиваля за фантастическую драму "Форма воды" (The Shape of Water). Сейчас это фильм является фаворитом премии "Оскар", где картина представлена в 13 номинациях.
Дель Торо наряду Алехандро Гонсалесом Иньярриту ("Выживший") и Альфонсо Куароном ("Гравитация") является одним из трёх самых известных мексиканских режиссёров нашего времени. Он известен по мрачным сказкам "Хребет Дьявола", "Багровый пик" и "Лабиринт Фавна", за который в 2007 году был выдвинут на соискание "Оскара" в двух номинациях: за сценарий и лучшую картину на иностранном языке.