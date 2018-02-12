Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Гильермо дель Торо

РИМ, 12 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 29 августа по 8 сентября нынешнего года, сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.

Директор старейшего международного кинофестиваля в мире Альберто Барбера, объявляя в понедельник о решении совета директоров, назвал дель Торо "воплощением великодушия, любви к кинематографу, обращенной не только в прошлое, страстью к кино, которая способна волновать и при этом заставлять думать".

Дель Торо стал обладателем "Золотого льва" 74-го Венецианского кинофестиваля за фантастическую драму "Форма воды" (The Shape of Water). Сейчас это фильм является фаворитом премии "Оскар", где картина представлена в 13 номинациях.

"Быть председателем жюри в Венеции является невероятной честью и ответственностью, которую я принимаю с уважением и благодарностью. Венецианский кинофестиваль это окно в мировое кино, возможность для того, чтобы отметить его силу и культурную значимость", — заявил, в свою очередь, сам мексиканский мастер фэнтэзи.

Дель Торо наряду Алехандро Гонсалесом Иньярриту ("Выживший") и Альфонсо Куароном ("Гравитация") является одним из трёх самых известных мексиканских режиссёров нашего времени. Он известен по мрачным сказкам "Хребет Дьявола", "Багровый пик" и "Лабиринт Фавна", за который в 2007 году был выдвинут на соискание "Оскара" в двух номинациях: за сценарий и лучшую картину на иностранном языке.