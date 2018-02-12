Умер актер Дмитрий Соловьев

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, умер на 44-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов.

"Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", — говорится в сообщении на сайте союза.

Прощание с Дмитрием Соловьевым пройдет 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной. Церемония начнется в 10:30.

Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Кроме того, он был соавтором сценария картины "Нежный возраст" и продюсером фильма "Ке-ды".