Музыкальная программа музея-квартиры Рихтера будет посвящена Англии и США

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Музыкальная программа мемориальной квартиры Святослава Рихтера в 2018 году будет посвящена Англии и США, сообщила РИА Новости заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ имени А. С. Пушкина Юлия Де-Клерк.

Она пояснила, что каждый год в квартире является тематическим. Так, 2017 год был посвящен Франции и Италии, а этот сосредоточится на музыкальном наследии Англии и США.

"Это не только про музыку Англии и Америки, начиная со Средневековья, но и сами страны. Им также будет посвящена и выставка. У нас будут как традиционные программы, так и ультрасовременная музыка", — сказала Де-Клерк.

В музее можно будет услышать старинную музыку, которую будут исполнять на аутентичных инструментах, классическую программу и целый блок выступлений, связанных с современной музыкой.

"Принимают участие очень известные музыканты, в этом году много звездной молодежи, например, (Алексей) Курбатов, Женя Румянцев, Сергей Полтавский, Володя Иванов, Дима Чеглаков со Станиславом Пономаревым. Это, можно сказать, культовая фигура для андеграунда", — подчеркнула она.

По ее словам, особое внимание музей уделит джазу, при чем не только самой музыке, но и анализу того, как он повлиял на академическую музыку.

"В сентябре пройдет выставка и литературно-музыкальная гостиная, в рамках которой мы будем давать представления. Мы не обойдем вниманием Хеллоуин, у нас будет музыкальный Хеллоуин, мы дадим концерт, и такой же концерт будет посвящен Англии", — добавила она.