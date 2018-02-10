Второй сезон проекта «Ты супер!», организованного телеканалом НТВ и агентством Sputnik, стартует 10 февраля. Как и в прошлом году, в вокальном конкурсе примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Четыре судейских кресла в этом году заняли певица Юлианна Караулова, певец Сергей Лазарев, композитор Игорь Крутой, продюсер и композитор Виктор Дробыш.
На подмосковной базе отдыха сейчас собрались 82 участника конкурса из 13 стран в возрасте от восьми до 18 лет. Они приехали из разных городов России, стран СНГ и Балтии — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Есть даже конкурсанты из Германии и Сирии. Второй раз в состязании попробуют свои силы участники предыдущего сезона Роман Дружинин и Даниил Хомяков.
Там же и Настя Никитина, которую многие зрители помнят по ярким прошлогодним выступлениям в шоу. Теперь она работает на проекте в новом качестве — как младший педагог.
Благодаря конкурсу «Ты супер!» жизнь девушки сильно изменилась. «Меня узнавали на улицах родного города (Гаджиево, Мурманская область. — Прим. ред). Люди подходили, просили сфотографироваться, обращали на меня внимание, я постоянно чувствовала доброе отношение. Приглашали на корпоративы, я даже впервые заработала деньги».
Для Насти одно из самых важных событий минувшего года — поступление в музыкальное эстрадно-джазовое училище на вокальный факультет. Обладая уже некоторыми профессиональными навыками, она теперь помогает новым участникам проекта.
Ребята приехали очень сильные, у всех разные голоса, очень своеобразные. Мне кажется, они намного сильнее, чем участники нашего сезона, да и готовы уже лучше.
Настя рассказывает, что разбирает с ребятами содержание песен, обсуждает, какой образ нужно передать через музыку. Учит их правильно дышать, строить музыкальную фразу, работать над артикуляцией: зрителям должно быть понятно, о чем поет или говорит исполнитель.
«Работать действительно сложно, ведь к каждому нужно найти свой подход, — признается Настя. — Ежедневно я занимаюсь с разными детьми, с ними нужно поработать, вложить в них что-то новое. Первоначально задачи ставит главный педагог проекта по вокалу Наталья Николаевна Ефименко. Она же потом оценивает и результаты нашей работы».
Перед тем как попасть на проект, дети проходят предварительные прослушивания. Педагог Наталья Ефименко рассказала в интервью радио Sputnik о том, как осуществляется отбор: важно, чтобы были слух, тембр и, естественно, определенная харизма. По словам Натальи Николаевны, потенциал ребенка почти всегда виден сразу.
Для меня достаточно, чтобы человек открыл дверь, зашел, и я сразу скажу, есть там потенциал или нет. Все начинается с походки, взгляда. Поэтому, если мы видели, что ребенок не может открыться, давали ему второй шанс.
Все участники проекта — дети с непростой судьбой. «Они еще маленькие, но пережили больше, чем я в своей жизни, — рассказала Наталья Ефименко в интервью радио Sputnik. — Их биографии очень тяжелые. Но это нам помогает в творчестве, потому что артист, выходя на сцену, должен что-то говорить людям. И поверьте, этим детям есть что сказать. Почему они к себе и притягивают — потому что у них внутри уже есть история».
Занятия и репетиции, встречи с музыкантами и, конечно, неформальное общение — из этого складывается жизнь участников шоу. Кстати, все они должны параллельно осваивать и школьную программу, от этого их никто не освобождал.
Егор Дружинин приехал на съемочную площадку, чтобы поддержать 13-летнюю Ксению Цапулину из Санкт-Петербурга. С шести лет девочка жила с бабушкой и дедушкой, но потом оказалась в детском доме. Правда, провела там только год: в декабре 2013-го ее взяли в приемную семью.
Все дети проекта оказываются в ситуации конкуренции друг с другом и, естественно, не знают, как с ней справляться. Не знают этого и взрослые, поэтому я желаю всем ребятам выдержки, терпения, и главное, слушать, что им подсказывает их внутренний голос. Тогда все обязательно получится.
Восьмилетнюю Василину Пономареву из Бурятии приехал поддержать Алексей Воробьев. Василина — одна из самых юных участниц конкурса. Энергичная и общительная, она сразу стала всеобщей любимицей на проекте. Алексей Воробьев сделал девочке очень важный подарок — профессиональный микрофон.
«Мне очень понравилась твоя последняя нота, она была шикарна! Как бы ни шло, ты так уверенно все делала, это было действительно здорово. Знаю, ты хочешь стать певицей, это очень классное решение! В твоем возрасте я даже не знал, буду петь или нет, я играл на аккордеоне», — сказал Алексей.
Участники нового сезона, конечно, волнуются перед началом проекта. Но Настя Никитина уверена в успехе и делится своим опытом: «Я сама была на этой сцене, понимаю, какие у них страхи, чего можно опасаться. Я им рассказываю, что я чувствовала, когда стояла перед полным залом, а они этим заряжаются. Я уверена, что у них все получится».
Сама она точно знает: жизнь после участия в «Ты супер!» поменялась в лучшую сторону.
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