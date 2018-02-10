На подмосковной базе отдыха сейчас собрались 82 участника конкурса из 13 стран в возрасте от восьми до 18 лет. Они приехали из разных городов России, стран СНГ и Балтии — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Есть даже конкурсанты из Германии и Сирии. Второй раз в состязании попробуют свои силы участники предыдущего сезона Роман Дружинин и Даниил Хомяков.

Там же и Настя Никитина, которую многие зрители помнят по ярким прошлогодним выступлениям в шоу. Теперь она работает на проекте в новом качестве — как младший педагог.