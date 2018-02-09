Егор Дружинин дал совет участнице "Ты супер!"

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Хореограф Егор Дружинин дал несколько профессиональных советов одной из участниц конкурса "Ты супер!" — 13-летней Ксении Цапулиной.

Девочка из Санкт-Петербурга подготовила песню, под которую она также должна исполнить небольшой танец. Дружинин рассказал, как сочетать вокал и хореографию, оценил голос конкурсантки и ее стиль исполнения.

"Все дети проекта в нежном возрасте оказываются в ситуации соревнования друг с другом и естественно никак не могут знать, как с ней справляться. Не знают этого и взрослые, поэтому я желаю всем ребятам выдержки, терпения, и главное, слушать, что им подсказывает их внутренний голос. Тогда все обязательно получится", — уверен танцор.

Детали этой встречи покажет телеканал НТВ в день премьеры шоу — 10 февраля. В проекте участвуют дети, которые остались без опеки родителей. Информационным партнером выступило радио Sputnik.