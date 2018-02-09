Нетребко возмутилась стоимостью билетов на ее концерт в Москве

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Оперная прима Анна Нетребко возмутилась ценой на билеты на ее концерт с Юсифом Эйвазовым и пригрозила больше не выступать в Москве.
"Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 тысяч рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо!" — написала Нетребко в Instagram.
Певцы посвятили выступление памяти Дмитрия Хворостовского. Они исполнили арии из опер "Отелло", "Макбет", "Трубадур" и "Аида" Верди, "Андре Шенье" Джордано, а также из сочинений Леонкавалло, Чайковского, Римского-Корсакова, Масканьи и Каталани. Аккомпанировал им Национальный филармонический оркестр, которым дирижировал Владимир Спиваков.