Нетребко возмутилась стоимостью билетов на ее концерт в Москве

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Оперная прима Анна Нетребко возмутилась ценой на билеты на ее концерт с Юсифом Эйвазовым и пригрозила больше не выступать в Москве.

Нетребко и Эйвазов дали в столице единственный концерт — 7 февраля в Концертном зале имени П. И. Чайковского. На специализированных сайтах цены на билеты достигали 150 тысяч рублей.

"Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 тысяч рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо!" — написала Нетребко в Instagram.

Певцы посвятили выступление памяти Дмитрия Хворостовского. Они исполнили арии из опер "Отелло", "Макбет", "Трубадур" и "Аида" Верди, "Андре Шенье" Джордано, а также из сочинений Леонкавалло, Чайковского, Римского-Корсакова, Масканьи и Каталани. Аккомпанировал им Национальный филармонический оркестр, которым дирижировал Владимир Спиваков.