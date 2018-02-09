Умер актер из фильмов "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актер и музыкант Дмитрий Бузылёв, известный по ролям в фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс" и "Сибириада", скончался на 62-м году жизни. Об этом пишет сайт Союза кинематографистов России.

Сообщается, что он умер после продолжительной болезни.

Прощание с актером состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдет в 11:00 в Доме кино. Похоронят Бузылёва на Пыхтинском кладбище.

Бузылёв вырос в цыганской музыкальной семье. С 12 лет он выступал в составе ансамбля "Венгерские цыгане", а в 18 получил роль в фильме "Табор уходит в небо".

На съемках "Сибириады" актер Бузылёв исполнил "Песню сибирских цыган", растрогавшую Андрея Кончаловского и ставшую саундтреком к этому фильму.

Другие заметные роли Бузылёва — в фильмах "Очи черные" и "Жестокий романс".

В 1997 году Бузылёв получил звание заслуженного артиста России. В 2005 году он стал членом Союза кинематографистов России.