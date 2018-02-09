МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Антологию современной детской литературы народов России, в которую вошли 870 произведений, написанных 201 автором и переведенных с 55 национальных языков, презентовали в пятницу на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2018 годах.

"В апреле 2017 года на заседании Оргкомитета была презентована Антология поэзии ("Антология современной поэзии народов России" – ред.), и вот уже сегодня мы представляем вторую из серии многонациональных антологий – Антологию детской литературы. Она разножанровая. В ней представлено 870 произведений, написанных 201 автором и переведенных на русский с 55 национальных языков народов России", — рассказала на заседании редактор антологии Алена Каримова.

По ее словам, в работе над антологией приняли участие более тысячи человек: авторы, переводчики, иллюстраторы, эксперты.

"Из тех регионов, в которые уже успела попасть эта уникальная книга, мы получаем многочисленные отклики — благодарность от национальных писателей за то, что их произведения звучат на федеральном уровне, и благодарная заинтересованность читателей — многие признаются, что даже не представляли себе, насколько богата и разнообразна литература многонациональной России", — добавила Каримова.

Издание серии антологий многонациональной литературы России, объединяющих произведения современных писателей по жанровому принципу, ведется в рамках федеральной программы.