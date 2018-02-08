Поклонская назвала свой любимый роман

Наталья Поклонская на презентации своей книги Преданность Вере и Отечеству в магазине Библио-Глобус в Москве. 8 февраля 2018

Наталья Поклонская на презентации своей книги Преданность Вере и Отечеству в магазине Библио-Глобус в Москве. 8 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что ее любимая книга — роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, а сама Маргарита нравится ей больше всего из героев произведения.

"Мастер и Маргарита", — ответила экс-прокурор на соответствующий вопрос в ходе презентации своей книги "Преданность вере и Отечеству" в четверг. В книге собраны статьи, выступления и интервью Поклонской.

Парламентарий также добавила, что Маргарита — ее любимый герой этого произведения.

Булгаков закончил работу над романом "Мастером и Маргарита" в 1940 году, незадолго до своей смерти. Маргарита отображает ключевой женский образ в этом произведении.