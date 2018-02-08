Фильм Серебренникова про Цоя представят на кинорынке в Берлине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" про Виктора Цоя представят на Европейском кинорынке, который проходит в рамках Берлинале с 15 по 23 февраля, сообщает пресс-служба компании "Роскино" в четверг.

"В рамках кинорынка EFM впервые в международном формате будет заявлен новый фильм Кирилла Серебренникова "Лето", смонтированный режиссером, находящимся под домашним арестом", — говорится в сообщении.

Также впервые международной публике представят фильм 'Черновик", снятый режиссером "Битвы за Севастополь" Сергеем Мокрицким по одноименной книге Сергея Лукьяненко.

"Пока что черновую сборку картины посмотрел только сам Сергей Лукьяненко, который высоко оценил работу режиссера и всей группы и отметил, что фантастические миры, созданные в картине, отражают и даже преумножают задуманное им в книге", — подчеркивается в сообщении.

Более того, киностудия "Союзмультфильм" впервые представит международным профессионалам индустрии полнометражный анимационный фильм "Гофманиада", работа над которым шла более 10 лет. Это романтическая фантазия на тему сказок известного немецкого писателя Эрнста Теодора Гофмана, выполненная в жанре кукольного фильма с элементами 3D-анимации и компьютерной графики.

Всего на стенде "Роскино" международным закупщикам свои проекты представят более 25 российских компаний. Так, компания Central Partnership представит свой флагманский проект "Движение вверх", а также картины "Рубеж", анимационные фильмы "Фиксики. Большой секрет" и "Фиксики-2", драму о футболе "Тренер" и фильм ужасов "Русалка. Озеро мертвых".

Продюсерский центр Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука Art Pictures Studio представит драму "Купи меня" и мелодраму о фигуристах "Лед", компания All Media — исторический экшн "Тобол", драму "Собибор" с Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом в главных ролях и триллер "Селфи", добавляется в сообщении.