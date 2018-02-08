Мединский рассказал о ходе проверки фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Выдача прокатного удостоверения фильму "Смерть Сталина" зависит от итогов проверки прокуратуры, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Генпрокуратура проводит экспертизу… Экспертиза если будет положительная — значит выдадим удостоверение, отрицательная — не выдадим удостоверение. Все очень просто", — сказал журналистам министр.

"Мы решение исполним. С учетом такой общественной ситуации, я считаю, что министерство культуры поступило очень сдержанно", — добавил он.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.