Умер актер Геннадий Гарбук

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

Церемония прощания с актером начнется 9 февраля в 12.00 на сцене театра. Похоронят артиста на Аллее звёзд Восточного кладбища Минска.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочке. В 1958 году окончил актёрский факультет Белорусского театрально-художественного института. Некоторое время работал в витебском театре имени Якуба Коласа, а в 1962 году пришел в театр имени Янки Купалы.

Актер снялся в кинофильмах "Люди на болоте", "Белые росы", "Знак беды", "Брестская крепость" и многих других.