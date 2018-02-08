Солист Kraftwerk признался в любви к русской культуре

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Солист и основатель немецкой группы Kraftwerk Ральф Хюттер признался в любви к русской культуре.

Пионеры электронной музыки, которые повлияли на огромное количество жанров от синти-попа до техно, немецкая группа Kraftwerk даст концерты 11 и 13 февраля в Санкт-Петербурге и Москве.

"Русская культура всегда меня привлекала, я даже изучал русский язык в школе, хотя говорить все равно не могу. "Я плохо говорить по-русски", — сказал Хюттер в интервью РИА Новости.

Он отметил, что надеется покататься в России на лыжах и коньках. "Мы большие фанаты зимних видов спорта. Я катаюсь на лыжах в Италии и на коньках в Нидерландах, так что я очень жду этого", — пояснил собеседник агентства.

Хюттер подчеркнул, что из-за репетиций и настройки оборудования он не знает, сколько свободного времени у них останется, но группа хотела бы погулять по Москве и Санкт-Петербургу.

"Там посмотрим, как будет складываться, если будет время, то мы, конечно, хотели бы погулять по городу. В прошлый раз мы были в Музее космонавтики, насколько я помню, это было прекрасно", — добавил он.

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