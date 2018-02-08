В Бангкоке открылась выставка российских художников

БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Художественная выставка, показывающая Таиланд глазами современных российских живописцев, графиков и мастеров прикладного искусства, открылась в четверг для публичного посещения в столице Таиланда Бангкоке.

На выставке "Суваннапхум – Золотая земля", которая расположилась в трех залах в бангкокском выставочно-галерейном комплексе River City, представлены более 150 работ современных российских художников, созданных в Таиланде во время творческих художественных экспедиций в 2015 и 2016 годах. Картины и графика российских мастеров запечатлели пейзажи Таиланда, буддийские храмы, старинную архитектуру. Есть среди экспонатов выставки и написанные российскими художниками портреты тайских буддийских монахов, выдающихся деятелей культуры, известных бизнесменов и простых людей, мемориальные медали, изделия мастеров керамики и русской лаковой миниатюры.

Выставка, названная в честь легендарной Золотой Страны Суваннапхум из древнеиндийского эпоса "Рамаяна", имя которой часто используется, как поэтический образ Таиланда, посвящена 120-летию установления российско-таиландских дипломатических отношений.

"Все работы, которые вы видите на этой выставке, представляют собой не фотографические или зеркальные отражения таиландских реалий, а отображения артистических впечатлений каждого из мастеров, и в каждом таком отображении виден взгляд художника, полный любви к этой стране", — сказал на церемонии торжественного открытия выставки, которая прошла в среду вечером, посол России в Таиланде Кирилл Барский.

Устроителем выставки в сотрудничестве с выставочным центром River City и российским посольством в Таиланде выступила общественная организация российских художников "Бюро творческих экспедиций".

Президент "Бюро творческих экспедиций", известный российский художник Владимир Анисимов, организатор и участник выставки, также выступил перед гостями церемонии.

"Этой выставке предшествовала длительная и порой изнурительная работа. Несмотря на жару, несмотря на тропические ливни, которые иногда заставали нас за холстом, мы продолжали работать. Я хочу сегодня сердечно поблагодарить всех спонсоров этого проекта, всех тех, кто помогал нам и обеспечивал нашу жизнь и работу в Таиланде во время экспедиций", — сказал он.

"Хочу сказать огромное спасибо послу России в Таиланде Кириллу Барскому за великолепную идею привезти в Таиланд известных российских художников и создать эту уникальную коллекцию работ, а также поблагодарить коллектив российского посольства за постоянную помощь и поддержку", — добавил художник.

Выставка "Суваннапхум – Золотая земля" продлится до 20 февраля 2018 года. В ходе работы экспозиции российские художники проведут для желающих мастер-классы традиционной русской лаковой миниатюры.