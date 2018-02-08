Моряк, чекист и просто Штирлиц: лучшие военные роли Вячеслава Тихонова

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Анна Михайлова. Народному артисту СССР Вячеславу Тихонову сегодня исполнилось бы 90 лет. Он снялся в семи десятках очень разных картин, но роли военных и разведчиков занимают в его фильмографии особое место. И это не только Штирлиц. РИА Новости рассказывает о самых ярких военных кинообразах, созданных актером.

"Майские звезды", Андрей Рукавичкин

© Киностудия имени М. Горького, 1959 Актер Вячеслав Тихонов в фильме "Майские звезды"(1959) © Киностудия имени М. Горького, 1959 Актер Вячеслав Тихонов в фильме "Майские звезды"(1959)

Одна из первых больших киноролей Вячеслава Тихонова — лейтенант Андрей Рукавичкин в советско-чехословацкой ленте Станислава Ростоцкого "Майские звезды". Картина о судьбе красноармейцев в Праге в мае 1945-го вышла на экраны в 1959 году. Благодаря исполнителям трех главных ролей — Вячеславу Тихонову, Михаилу Пуговкину и Леониду Быкову — фильм стал одной из любимых военных картин тех лет. Тихонов сумел достоверно передать силу молодости и жажды любви вопреки пережитым ужасам войны. Созданный им образ символизировал возвращение страны к мирной жизни.

"Жажда", Олег Безбородько

Фильм Евгения Ташкова основан на реальных событиях, в которых участвовал сценарист картины Григорий Поженян. Герой Тихонова, лейтенант Олег Безбородько — образец самоотверженности и героизма. Владеющий немецким языком моряк проникает в тыл врага, ведя за собой отряд смельчаков. Ценой собственных жизней они освобождают водонапорную станцию и спасают окруженную Одессу от жажды.

"Семнадцать мгновений весны", Макс Отто фон Штирлиц

В конце 60-х и начале 70-х Тихонов снялся в таких знаменитых жанровых картинах, как "Доживем до понедельника", "Карусель" и "Белый Бим Черное Ухо". Однако его звездный час — роль советского разведчика в многосерийном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Невозмутимый и непреклонный Штирлиц с лицом князя Болконского стал настоящим советским Джеймсом Бондом.

Вячеслав Тихонов создал образ идеального разведчика, романтизировав эту профессию наравне с космонавтами. Сам актер оказался заложником этой роли: до конца жизни на улицах его называли Штирлицем.

"Фронт без флангов", Иван Млынский

Всего через год после выхода "Семнадцати мгновений весны" Вячеслав Тихонов снова снялся в фильме о военных разведчиках. Трилогия Игоря Гостевого "Фронт без флангов", "Фронт за линией фронта" и "Фронт в тылу врага" рассказывает о первых месяцах Великой Отечественной войны, когда Красная армия отступала на восток. Тихонов играет майора НКВД Млынского — бывшего чекиста, который формирует на оккупированной немцами территории из выживших советских солдат эффективный отряд разведчиков и партизан.

"ТАСС уполномочен заявить", Константин Константинов

Через 10 лет после легендарной роли Штирлица Тихонов вернулся на экраны в похожем амплуа — высокопоставленного сотрудника советских спецслужб, генерал-майора Константина Константинова. Сериал Владимира Фокина "ТАСС уполномочен заявить" посвящен борьбе советской и американской разведок в вымышленной африканской стране. Опытный, проницательный и хитрый Константинов окончательно превратил Тихонова в идеального советского разведчика.