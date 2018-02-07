Шилов передаст в дар "Геликон-опере" портрет Елены Образцовой

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Торжественная церемония передачи в дар портрета выдающейся певицы современности Елены Образцовой, написанного художником Александром Шиловым, состоится в московском театре "Геликон-опера" 12 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

Знаменитая певица Елена Образцова была большим другом Геликон-оперы и его художественного руководителя Дмитрия Бертмана. Ее именем назван один из залов в "Геликон-опере", где в 1992 году певица репетировала партию Леоноры в опере "Фаворитка" Доницетти, с которой затем блистательно выступила на сцене театра в Лас-Пальмасе.

Зал Образцовой — особенное пространство, где незримо присутствует сама певица. Здесь находятся вещи, принадлежащие Образцовой: платье Графини — ее героини из оперы "Пиковая дама", ее рояль, банкетка, старинная мебель, портреты примадонны. Теперь в этом зале появится новый портрет работы Шилова, с которым Образцову связывали дружеские отношения.

Этот портрет был создан в 1987 году и долгое время хранился в картинной галерее художника. Здесь же проходили занятия и концерты участников Международной творческой школы вокального искусства Елены Образцовой, вечера с участием известных музыкантов.

В завершении церемонии дарения в театре состоится концерт "Приношение Елене Образцовой", подготовленный совместно "Геликон-оперой" и Благотворительным Фондом Елены Образцовой. В концерте примут участие солисты "Геликон-оперы", лауреаты вокальных конкурсов Образцовой, а также специальные гости: солистка Мюнхенской и Гамбургской опер Евгения Сотникова и лауреат Международного конкурса молодых оперных певцов Образцовой солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Дмитрук.