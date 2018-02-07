Российский фильм "Последний богатырь" стал лауреатом премии "Блокбастер"

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Самый кассовый российский фильм "Последний богатырь", собравший в прокате более 1,7 миллиарда рублей, получил профессиональную премию "Блокбастер" по итогам 2017 года, продюсером года стал Антон Златопольский (фильмы "Большой", "Салют 7").

Премия учреждена журналом "Кинобизнес сегодня", целевая аудитория которого — кинодистрибьютеры, руководители студий, владельцы кинотеатров.

Самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате стал фантастический боевик Сарика Андреасяна "Защитники", собравший 8 миллионов долларов. Самым кассовым европейским фильмом в российском прокате оказался "Валериан и город тысячи планет" (более 844 миллионов рублей). "Помогли европейской картине получить лучший результат в России, а они нам не отвечают взаимностью — это несправедливо", — поблагодарил за премию продюсер Сергей Сельянов, представляющий прокатчиков картины.

Приз от учредителей премии получили продюсеры фильма Бориса Хлебникова "Аритмия" Рубен Дишдишян и Сергей Сельянов. Самый кассовым анимационным фильмом года стала лента продюсера Сельянова "Три богатыря и Морской царь" (более 800 миллионов рублей). Сельянов отметил, что ожидания по кассовым сборам в игровом кино иногда себя не оправдывают, но есть и стабильный сегмент — анимация. "Всех денег не заработаешь, а какие-то фильмы живут с нами десятилетия, всех денег не заработаешь, и ради этого мы тоже должны работать", — добавил Сельянов.

Премией отмечены фильмы, собравшие более 1,5 миллиарда рублей в прокате в России и других странах СНГ: "Босс-молокосос", "Викинг", "Гадкий я —3", "Стражи Галактики. Часть 2", "Форсаж-8". Чемпионом кинопроката в России и СНГ стала пятая часть знаменитой американской франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", ее сборы в прокате составили более 2,3 миллиарда рублей.

Продюсером года признан Антон Златопольский, пропустивший церемонию.

В разные годы лауреатами премии становились продюсеры Рубен Дишдишян, Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Роднянский, Леонид Верещагин, Федор Бондарчук, Эдуард Пичугин, Ренат Давлетьяров, Роман Борисевич и другие деятели киноиндустрии.