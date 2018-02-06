"Золушка" Пермского театра оперы и балета откроет фестиваль "Золотая Маска"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Спектакль "Золушка" Пермского театра оперы и балета, номинированный на высшую национальную театральную премию в восьми номинациях, откроет фестиваль "Золотая Маска", который стартует в Москве во вторник, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Спектакль "Золушка" Пермского театра оперы и балета (хореограф Алексей Мирошниченко, дирижер Теодор Курентзис), представленный на премию "Золотая Маска" как "Лучший спектакль в балете" и номинированный еще в семи частных номинациях, будет показан во вторник на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Он даст старт фестивалю "Золотая маска", который продлится до 15 апреля, отметили в пресс-службе.

"В этом году в конкурсе принимают участие 60 театров и творческих коллективов из разных городов России, причем почти половина из них из провинции. Очень радует, что каждый год в число номинантов попадают новые театры. И в нынешнем фестивале впервые участвуют театр "Поиск" из Лесосибирска, Татарский драматический из Альметьевска и театр кукол из Махачкалы", — сказала РИА Новости генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина.

По словам Ревякиной, в февральской программе фестиваля участвуют спектакли Большого и Мариинского театров, Большого драматического из Санкт-Петербурга. "Гоголь-центр" представит в феврале два спектакля: "Кузьмин. Форель разбивает лед" и "Ахматова. Поэма без героя" (создатели — Кирилл Серебренников и Алла Демидова).

"Архиинтересная нынешняя внеконкурсная программа "Маска Плюс", где молодые критики из Петербурга, Новосибирска и Кирова отобрали самые неординарные современные спектакли из 12 российских городов. После каждого представления проходят обсуждения спектакля вместе со зрителями", — отметила Ревякина.

В рамках февральского этапа программы "Маска Плюс" свои работы представят Краевой театр драмы из Хабаровска, драматический театр из Шарыпово, творческая лаборатория "Угол" из Казани, уточнила гендиректор.

Ревякина подчеркнула, что в этом году значительно расширилась программа "Золотая Маска" в кино". Прямые трансляции спектаклей фестиваля будут показывать в 70 кинотеатрах России. Кроме того, в рамках нового проекта "Золотая Маска" online" будут представлены прямые трансляции спектаклей в интернете. В программе — "Иванов"(Театр Наций), "Барабаны в ночи"(Театр имени Пушкина), "Коварство и любовь" (Малый драматический театр) и другие.

Всего на фестивале "Золотая маска" состоится более 170 представлений.