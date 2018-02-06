"Мастерская Петра Фоменко" возобновляет спектакль "Египетские ночи"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Театр "Мастерская Петра Фоменко" начинает новый год с премьеры-возобновления спектакля "Египетские ночи", поставленного Фоменко по произведениям Александра Пушкина и Валерия Брюсова в 2002 году. С 2007 года по ряду причин спектакль не игрался.

Сейчас силами актеров, занятых в этой постановке, "Египетские ночи" восстанавливаются на Новой сцене театра. Премьера состоится 6 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

"Египетские ночи" — это попытка сценической импровизации на историческую тему, опирающаяся на воображение и размышления. Три неоконченных пушкинских наброска, одна незавершенная поэма, стихи разных лет и фрагменты поэмы Брюсова складываются в историю царицы Клеопатры, которую рассказывает светским дамам и господам бедный неополитанский импровизатор — синьор Пиндемонти.

Фоменко в одном из интервью говорил, что работа над таким спектаклем "неразрывно связана с вслушиванием в искусство речи, в стихотворчество, в словесную вязь, в ритм, в гармонию, в образ".

Вспоминая спектакль, актеры, как и 15 лет назад, вслушивались в поэзию Пушкина и Брюсова.

Карэн Бадалов вновь станет вдохновенным импровизатором, увлекающим чопорных аристократов в водоворот театральной игры. Полина Кутепова снова поменяет сдержанность княгини Вольской на безудержную чувственность египетской царицы. А Илья Любимов станет эстетом Вершневым, который, "преобразившись" в энциклопедиста Критона, будет своими лекциями доводить до изнеможения Клеопатру.