Тамбовский Музейно-выставочный центр признан лучшим музеем военной истории

ТАМБОВ, 5 фев — РИА Новости. Музейно-выставочный центр Тамбовской области признан лучшимрегиональным музеем военной истории в стране по итогам конкурса, проведенного Российским военно-историческим обществом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Конкурс РВИО был посвящен 75-й годовщине победы в Сталинградской битве и проводился при содействии министерства культуры РФ для выявления и поддержки лучших музейных практик. На конкурс поступило более 50 заявок со всей страны.

"Музейно-выставочный центр, являющийся филиалом областного краеведческого музея, уже 10 лет является центром военно-патриотической работы, в первую очередь, среди молодёжи. В нем развернуты экспозиции, посвященные разным страницам военной истории, участию тамбовчан в сражениях и битвах, их вкладу в победу над фашизмом. Об этом рассказывают более 3,5 тысячи экспонатов, в том числе, уникальные фронтовые реликвии, произведения батальной живописи и скульптуры, оружие и боевые награды фронтовиков, их личные вещи и документы, гвардейские знамена, многочисленные материалы, раскрывающие величие ратных и трудовых подвигов и патриотических починов жителей области", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, большую роль в популяризации военной истории и работе Музейно-выставочного центра играет его руководитель Игорь Николаев, удостоенный звания "Почетный гражданин города Тамбова" и многих наград.

В пресс-службе добавили, что работа, которая проводится в Тамбовской области по патриотическому воспитанию молодёжи и увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, неоднократно получала высокую оценку РВИО. На прошедшем недавно в Москве внеочередном съезде общества в новый состав Центрального Совета РВИО избран глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, который в прошлом году возглавил Попечительский совет регионального отделения РВИО.

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