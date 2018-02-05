Пасхальный фестиваль даст возможность увидеть спектакли Мариинки в регионах

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Московский Пасхальный фестиваль под руководством Валерия Гергиева, который пройдет с 8 апреля по 9 мая и станет самым продолжительным за все свою историю, даст возможность зрителям в российских регионах увидеть концерты Мариинского театра, на которые очень трудно достать билеты, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Фестиваль дает возможность гражданам нашей страны в глубинке посмотреть те концерты Мариинского театра, на которые тяжело достать билеты в Петербурге, и в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и Токио, и по всему миру", — сказал Мединский на пресс-конференции в понедельник.

Министр подчеркнул, что музыканты отправятся на гастроли на специальном поезде Московского Пасхального фестиваля.

По словам художественного руководителя смотра Валерия Гергиева, фестиваль должен охватить как можно более широкую аудиторию.

Фестиваль традиционно откроется в Москве на Пасху в Концертном зале имени Чайковского, Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Гергиев выступят в почти трех десятках городов. Фестиваль включает симфоническую программу, а также хоровую, камерную и звонильную.

Фестиваль пойдет при поддержке банка ВТБ, который уже много лет выступает генеральным партнером Мариинского театра.

Как отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев, Пасхальный фестиваль 2018 года включает и детскую программу. "В этом году есть детская программа, которая даст возможность нашим маленьким россиянам приобщиться к высокому искусству", ‒ сказал он.