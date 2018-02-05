Фильм "Селфи" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Триллер Николая Хомерики "Селфи" с Константином Хабенским в главной роли возглавил российский прокат в выходные, его кассовые сборы составили 125,1 миллиона рублей, сообщается в понедельник на портале kinobusiness.com.

По сюжету фильма успешный писатель и телеведущий Богданов (Хабенский) обнаруживает, что у него появился двойник, который отнимает его жизнь — живет с его семьей, ведет его передачу, встречается с его читателями и друзьями. Богданов может лишиться всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь, ему предстоит битва за самого себя. Фильм снят по одноименному роману Сергея Минаева.

На втором месте российского проката в выходные — спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", кассовые сборы которой за уикенд составили 113,8 миллиона рублей. При этом фильм бьет все рекорды, за шесть недель проката общие сборы составили 2 миллиарда 875 тысяч рублей.

Лидер прошлой недели — американский фантастический боевик Уэса Болла "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" — переместился на третью позицию со сборами 110,3 миллиона рублей за выходные (общие сборы за две недели проката — 426,5 миллионов рублей).

На четвертом месте новинка проката — фантастическая комедия Александра Пэйна "Короче" с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм собрал 78,3 миллиона рублей за первый уикенд.

Замыкает пятерку лидеров семейный фильм британского режиссера Пола Кинга "Приключения Паддингтона-2", собравший в прокате 52,5 миллионов рублей (общие кассовые сборы за три недели — 284,8 миллиона рублей).