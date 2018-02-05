Фильм Серебренникова о Цое планируют завершить весной

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя будет завершен весной 2018 года, картина смонтирована самим режиссером, сообщает пресс-служба фильма в понедельник.
Отмечается, что продажи фильма начнутся на международном кинорынке в Берлине в середине февраля.
"В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям. Мы очень ценим поддержку французских коллег и очень рады, что приближаемся к завершению фильма. И самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером", — подчеркнул продюсер картины Илья Стюарт.
В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.