Фильм Серебренникова о Цое планируют завершить весной

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя будет завершен весной 2018 года, картина смонтирована самим режиссером, сообщает пресс-служба фильма в понедельник.

"Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" будет завершен весной 2018 года. Международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades, основанная год назад бывшими руководителями крупных европейских дистрибьюторов Wild Bunch, Gaumont и Studiocanal", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи фильма начнутся на международном кинорынке в Берлине в середине февраля.

"В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям. Мы очень ценим поддержку французских коллег и очень рады, что приближаемся к завершению фильма. И самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером", — подчеркнул продюсер картины Илья Стюарт.

Сюжет фильма основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Основная сюжетная коллизия фильма – история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.