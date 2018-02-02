Театр "Гоголь-центр" отмечает пятилетие

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московский "Гоголь-центр" отмечает свой первый юбилей, театру исполняется пять лет.

За эти годы коллектив создал свой уникальный авторский репертуар. На афише имена классиков и новых современных авторов. "Гоголь-центр" стал одним из самых популярных театров в Москве.

Между тем, уже полгода театр работает без своего создателя и художественного руководителя Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных государством для проекта "Платформа". Вначале Серебренникова обвиняли в хищении 68 миллионов рублей, затем сумма возросла до 133 миллионов. Он находится под домашним арестом. В самом театре в связи с делом о хищении проходили обыски, а в ходе сотрудников театра вызывали на допрос.

Но "Гоголь- театр выпустил восемь премьер: "Море деревьев", "Форель разбивает лед", "Похороны Сталина", "Мне 30 лет", "Свобода №7", "Маленькие трагедии", "Демоны" и "Шекспир". Автор двух из этих новых работ — "Похороны Сталина" и "Маленькие трагедии" — Серебренников, хотя последняя премьера состоялась без своего создателя.

Постановки "Гоголь-центра" "Форель разбивает лед" и "Ахматова. Поэма без героя" (создатели Серебренников и Алла Демидова) номинированы на высшую театральную премию России — "Золотую маску".