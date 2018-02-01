Игорь Иртеньев рассказал, что думает о претензиях Кузнецовой к его стихам

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Поэт Игорь Иртеньев заявил, что не писал как детское стихотворение, по которому высказала претензии уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
При этом омбудсмен выразила надежду, что ее список "не будет выглядеть черным пиаром". В презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений.
"Судя по всему, у нас решены абсолютно все проблемы в области защиты детства, и пришел черед обратиться к моей скромной персоне", — сказал Иртеньев РИА Новости.
Поэт отметил, что стих был написан 30 лет назад от первого лица. "Он входил в мои сборники, я не писал его как детское, но он вошел и в мою детскую книжку, которая тоже вышла лет 15 назад. Почему взор этой дамы обратился к книжке, которая, по-моему, и в продажу не поступала, я не знаю", — добавил Иртеньев.
Иртеньев был одним из создателей и президентом созданного в 1986 году московского клуба "Поэзия", в который вошли наиболее заметные представители литературного андерграунда того времени. С 1994 по 2003 год был главным редактором иронического журнала Михаила Жванецкого "Magazine".