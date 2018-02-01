Игорь Иртеньев рассказал, что думает о претензиях Кузнецовой к его стихам

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Поэт Игорь Иртеньев заявил, что не писал как детское стихотворение, по которому высказала претензии уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила "подборку современной детской литературы", которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список вошло, в частности, стихотворение Игоря Иртеньева "Сказ про глаз", который упал в унитаз.

При этом омбудсмен выразила надежду, что ее список "не будет выглядеть черным пиаром". В презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений.

"Судя по всему, у нас решены абсолютно все проблемы в области защиты детства, и пришел черед обратиться к моей скромной персоне", — сказал Иртеньев РИА Новости.

Поэт отметил, что стих был написан 30 лет назад от первого лица. "Он входил в мои сборники, я не писал его как детское, но он вошел и в мою детскую книжку, которая тоже вышла лет 15 назад. Почему взор этой дамы обратился к книжке, которая, по-моему, и в продажу не поступала, я не знаю", — добавил Иртеньев.

Игорь Иртеньев — автор 20 поэтических сборников, пишет в жанре иронической поэзии. Является лауреатом премии "Золотой Остап" (1992), литературных премий журналов "Огонек", "Октябрь", премии Союза журналистов России "Золотое перо" (2001).

Иртеньев был одним из создателей и президентом созданного в 1986 году московского клуба "Поэзия", в который вошли наиболее заметные представители литературного андерграунда того времени. С 1994 по 2003 год был главным редактором иронического журнала Михаила Жванецкого "Magazine".