Фонд кино выделил деньги на прокат фильма о паралимпийцах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фонд кино во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина выделил средства на прокат картины "Со дна вершины" о паралимпийском движении, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее Путин поручил Минкультуры РФ обеспечить государственную поддержку проката российского фильма "Со дна вершины". В Минкультуры уточнили РИА Новости, что ведомство поддержало этот фильм деньгами на производство, а прокат перепоручило Фонду кино.

"Фонд кино выделил средства на прокат фильма "Со дна вершины" согласно распоряжению президента РФ", — сказали в пресс-службе.

В Фонде добавили, что не разглашают сумму средств, выделенных на поддержку картины.

В декабре прошлого года на встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ Путин пообещал ознакомиться с фильмом о паралимпийском движении "Со дна вершины". Об этом главу государства попросил сопродюсер картины Руслан Витрянюк. Витрянюк рассказал, что создание фильма было частично поддержано государством, но попросил поддержать фильм в прокате. Он объяснил, что картину решено выпустить в преддверии Паралимпиады.

"Со дна вершины" ожидается в прокате с 1 марта.