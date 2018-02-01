Автора мультфильмов про кота Леопольда похоронят в Германии

БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости. Создатель советского мультипликационного сериала про кота Леопольда мультипликатор Анатолий Резников будет похоронен в Германии, заявила РИА Новости по телефону его дочь Илона Резникова.

"Похоронен он будет в Германии, в Вуппертале (в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия)", — сказала она, добавив, что прощание пройдет в узком семейном кругу, так как художник "не любил никакой помпезности".

Илона Резникова подтвердила, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, художник проходил лечение в ФРГ.

Ранее о том, что Анатолий Резников скончался в Германии на 78-м году жизни, сообщила РИА Новости журналист и друг семьи Сусанна Альперина.

Советский режиссер-мультипликатор Анатолий Резников окончил Тбилисское училище живописи, после чего начал работать в Центральной студии документальных фильмов в Москве. В середине 1960-х он увлекся созданием анимации и начал осваивать азы рисованной мультипликации. Свои первые картины он создал на базе творческого объединения "Экран". Известность пришла к режиссеру с выходом пародийного мультфильма "Раз ковбой, два ковбой". Также его авторству принадлежат картины "Робинзон Кузя", "Копейка" и многие другие. Миллионы советских и российских зрителей также полюбили сериал о приключениях кота Леопольда, который транслировался с 1981 по 1993 годы. Резников возобновил работу над мультфильмом в 2015 году.