Оперный фестиваль Савонлинны покажет "Отелло" в Большом театре

ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев — РИА Новости. Международный оперный фестиваль в Савонлинна — старейший музыкальный оперный фестиваль в Финляндии, ежегодно проводимый с 1912 года в крепости Святого Олафа в восточной Финляндии, приедет с гастролями в Большой театр России в сентябре 2018 года, рассказал РИА Новости в четверг художественный руководитель фестиваля Йорма Сильвасти.

"Гастроли в Большом театре для нас очень важны и являются прекрасным продолжением долговременного сотрудничества. Мы привезем в Москву собственные декорации, продакшен, солистов и хор. Наше предыдущее выступление было 10 лет назад, и поэтому был обоюдный интерес к нашим гастролям", — отметил Сильвасти.

Единственным спектаклем, которые представят финны 14-15 сентября 2018 года, будет "Отелло". Известно, что солировать будут Карл Таннер (США), Марина Коста-Джексон (США) и Эллио Фаббио (Италия, Ла Скала).

Большой театр выступал на оперном фестивале в Савонлинна в 2017 году, тогда на его представлении побывали президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин.

Продажа билетов откроется на сайте Большого театра за один месяц до выступления, уточнил худрук.