Оперный фестиваль Савонлинны покажет "Отелло" в Большом театре

ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев — РИА Новости. Международный оперный фестиваль в Савонлинна — старейший музыкальный оперный фестиваль в Финляндии, ежегодно проводимый с 1912 года в крепости Святого Олафа в восточной Финляндии, приедет с гастролями в Большой театр России в сентябре 2018 года, рассказал РИА Новости в четверг художественный руководитель фестиваля Йорма Сильвасти.
Единственным спектаклем, которые представят финны 14-15 сентября 2018 года, будет "Отелло". Известно, что солировать будут Карл Таннер (США), Марина Коста-Джексон (США) и Эллио Фаббио (Италия, Ла Скала).
Большой театр выступал на оперном фестивале в Савонлинна в 2017 году, тогда на его представлении побывали президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин.
Продажа билетов откроется на сайте Большого театра за один месяц до выступления, уточнил худрук.