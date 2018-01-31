Армен Джигарханян продолжит лечение в больнице

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян, который недавно прервал свое лечение, сейчас вновь находится в больнице, сообщил РИА Новости представитель театра.

Ранее Джигарханян был госпитализирован из-за вируса, на прошлой неделе выписался из медучреждения.

"Армен Борисович не любит очень лечиться, и мы с трудом уговорили его все-таки продолжить лечение в больнице, поскольку еще оставались некоторые простудные явления. Никакой скорой помощи не было, его отвез в больницу его водитель. Я час назад разговаривал с ним по телефону, голос бодрый, и он уже рвется на работу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, театр продолжает работать в обычном режиме и сейчас готовится премьера "Пигмалиона". "Премьера спектакля состоится 8-9 февраля и Армен Борисович обещал быть на ней", — добавил он.