Актер из "Бандитского Петербурга" поспорил с Майковым из-за "Бригады"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов, сыгравший главную роль в сериале "Бандитский Петербург. Адвокат", не считает, что подобные произведения наносят вред обществу. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее актер Павел Майков, исполнивший роль Пчёлы в "Бригаде", заявил, что из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами.

"Совершенно необязательно говорить о бандитизме, снимая бандитов. Дело не в том, о чём, а в том, как и кто это делает", — рассказал Певцов.

Он привел в пример пьесу Уильяма Шекспира "Гамлет", где "происходит такое количество убийств, причем невинных людей", но которую при этом никто это не считает пропагандой бандитизма и насилия.

"Бандитский Петербург", по словам Певцова, фильм о любви и поэтому пришелся зрителям по душе.

"Потому что речь идёт о человеческих отношениях. А вот на фоне ли бандитских разборок 90-х это происходит или в другие года — человек за последние 5 тысяч лет мало изменился. Я не думаю, что, снимая о фильмы о бандитах, можно пропагандировать бандитизм", — добавил актер.

"Бригада" вышла на экраны в 2002 году. Премьера сериала "Бандитский Петербург. Адвокат" состоялась в 2000 году.