Трифонов трижды выступит в Московской филармонии в 2018 году

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов трижды выступит в Московской филармонии в 2018 году, сообщили РИА Новости в филармонии.

"У нас запланированы три выступления Трифонова: 13 июня он выступит в концертном зале имени Чайковского, 17 декабря даст сольный концерт в Большом зале консерватории и 19 декабря выступит в концертном зале имени Чайковского с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии", — сказал собеседник агентства.

Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Музыкант, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. "Грэмми" он завоевал за альбом "Transcendental". В этой категории, помимо российского пианиста, были представлены американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.