В Кремле в честь Франко Дзеффирелли пройдет оперный бал

МОСКВА,31 янв — РИА Новости. Оперный бал Елены Образцовой в честь юбилея выдающегося режиссера Франко Дзеффирелли пройдет в Москве на сцене Кремлевского дворца 2 марта, сообщили РИА Новости в Фонде Образцовой.

Грандиозный гала-концерт станет путешествием в оперный мир Дзеффирелли. Мультимедийное шоу начнется в залах музея Дзеффирелли во Флоренции и продолжится во фрагментах спектаклей маэстро, которые оживут на сцене Кремлевского дворца в исполнении звезд мировой оперы. Они будут сопровождаться 3D-декорациями, созданными по эскизам его легендарных постановок.

Зрители встретятся с друзьями и коллегами Франко Дзеффирелли — Фанни Ардан, Владимиром Васильевым, Марией Гулегиной, Рамоном Варгасом.

Автором идеи выступил сам Дзеффирелли, а проработку концепции и постановку осуществит его ученик, известный итальянский режиссер Марко Гандини, с успехом работающий на лучших оперных сценах мира.

В предстоящем гала-концерте планируется выступление выдающих российских певцов и звезд мировой оперы, в их числе Мария Гулегина, Ён Хун Ли, Юсиф Эйвазов, Вероника Джиоева, Ксения Дудникова, Владислав Сулимский.

Ведущими мероприятия станут знаменитая французская актриса, исполнительница главной роли в фильме Дзеффирелли "Каллас навсегда" Фанни Ардан и выдающийся танцовщик и хореограф народный артист СССР Владимир Васильев.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет итальянский дирижер Олег Каэтани. Концерт пройдет в сопровождении Академического Большого хора "Мастера хорового пения". Программа включает фрагменты из спектаклей режиссера "Трубадур", "Аида", "Бал-маскарад", "Дон Карлос", "Сельская честь", "Кармен".