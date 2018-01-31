Вайнштейн и Бен Аффлек обвинили актрису из "Зачарованных" во лжи

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн и актер Бен Аффлек обвинили известную по сериалу "Зачарованные" актрису Роуз Макгоуэн во лжи, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на адвоката продюсера.

Ранее Макгоуэн призналась, что продюсер изнасиловал ее. Как сообщалось, после того, как девушка предала гласности данную информацию, компания Amazon Studios отказалась от предложенного ей сценария.

Кроме того, сообщает издание, днем ранее Макгоуэн заявила о фонде, созданном для подкупа жертв продюсера. "Если он должен был выплатить жертве 100 тысяч долларов, то он также должен был отдать совету директоров компании The Weinstein Company 250 тысяч. Когда я говорю, что это механизм сообщничества, я имею это в виду", — утверждает Макгоуэн.

Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман сообщил, что его клиент "не смог промолчать в ответ на попытки очернить его с помощью дерзкой лжи". По словам адвоката, "ложь отрицает не только Вайнштейн, но также еще минимум два очевидца", среди которых были менеджер Макгоуэн и актер Бен Аффлек. Ранее актриса заявляла, что рассказала Аффлеку об инциденте с Вайнштейном.

В заявлении адвоката также приводится письмо Аффлека, которое он направил ему по электронной почте. "Она никогда не говорила мне, а я никогда не предполагал, что на нее кто-либо нападал. Любые свидетельства об обратном являются ложными. Я ничего не знаю о том, что Роуз делала или заявляла, что сделала", — написал Брафману актер.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные политики, звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии. В октябре прошлого года был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.