В России впервые покажут китайский фильм с участием Вячеслава Тихонова

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. На Международном кинофестивале "17 мгновений" имени Вячеслава Тихонова впервые покажут китайский фильм с участием великого русского актера, сообщила пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

"В рамках второго Международного кинофестиваля "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова, который состоится с 8 по 11 февраля в Павловском Посаде, состоится уникальное событие. Зрители и участники фестиваля смогут увидеть китайский фильм "Красный лебедь" с участием Вячеслава Тихонова, который никогда не демонстрировался в России", – отметила глава ведомства Оксана Косарева, которую цитирует пресс-служба.

Фильм основан на сценах одного из самых известных классических балетов "Лебединое озеро" и самого популярного современного балета в Китае "Красный отряд женщин". В центре сюжета – взаимоотношения нескольких балерин, впервые занятых в постановке "Лебединого озера" под руководством известного российского балетмейстера Гущева (Вячеслав Тихонов). Фильм представит почетный гость фестиваля, член жюри, режиссер фильма Гу Ронг (Китай).

Международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова пройдет в Павловском Посаде во второй раз при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области, губернатора Московской области и Союза кинематографистов России. Президент фестиваля — актриса и продюсер, дочь Вячеслава Тихонова Анна Тихонова. Фестиваль создан по инициативе "Фонда Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию", отметили в пресс-службе.