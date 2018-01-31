Эрмитаж выпустил стикеры для Telegram на основе картин Рембрандта и Матисса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Государственный Эрмитаж выпустил для своего официального Telegram-канала набор стикеров, основой для которых послужили музейные экспонаты, в том числе картины Рембрандта и Матисса.ВКонтакте.
Всего Эрмитаж выпустил 24 стикера, в том числе с логотипом музея, изображением кающейся Марии Магдалины (картина Тициана, написанная около 1565 года), а также фрагментом полотна "Танец" Анри Матисса.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. Датой основания музея считается 1764 год, когда Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Иоганна Гоцковского.