10:2730.01.2018
(обновлено: 10:33 30.01.2018)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Завоевавший "Грэмми" российский пианист Даниил Трифонов с первых занятий был внимателен на уроках и погружен в изучение музыки, рассказала РИА Новости первый преподаватель музыканта на фортепианном отделении школы искусств имени Хачатуряна из Нижнего Новгорода, где в начальных классах обучался Трифонов, Татьяна Рябчикова.
Трифонов, которому в марте исполнится 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом Transcendental в категории "лучшее инструментальное соло". В этой категории были представлены также американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, проживающая в Германии уроженка Риги Мария Леттберг, а также немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.
Рябчикова пояснила, что Трифонов поступил к ней на обучение в 5 с половиной лет и в 9 лет уехал в Москву. За время обучения "мальчик проявлял самый живой интерес к музыке и много занимался". Педагог добавила, что юный пианист мог более положенных 45 минут урока просидеть спокойно, не отвлекаясь, на уроке "ему этого было мало".
"Даниил в детстве был влюблен и погружен в музыку. Ему уже в детстве все это было интересно, хоть он и был тогда еще маленьким. Он очень артистичен и охотно принимал участие во всех концертах. Даниил сейчас заслуженно получает все свои награды", — считает первый педагог пианиста.
Рябчикова также сказала, что чувствует лишь частичную причастность к успехам Трифонова на музыкальном поприще, поскольку пианист в юном возрасте уехал из Нижнего Новгорода. Но она добавила, что испытывает гордость за ученика и желает ему дальнейших успехов в карьере.
Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье. Награду, считающуюся одной из самых престижных, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на награду могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.
Юбилейная церемония вручения наград американской Академии звукозаписи "Грэмми" проходила в этом году в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
На церемонии Элтон Джон, который недавно объявил об окончании гастрольной деятельности, выступил в дуэте с Майли Сайрус.
Немецкая модель Хейди Клум на 60-й церемонии "Грэмми" проявилась в полупрозрачном платье от Ashi Couture.
Бруно Марс получил шесть статуэток "Грэмми", в том числе, за лучший альбом, лучшую запись и лучшую песню года.
На красной ковровой дорожке церемонии звезды позировали фотографам с белыми розами в руках - "символом надежды, мира, сочувствия и протеста" - в знак поддержки движения Timeʼs Up, созданного для защиты жертв сексуальных домогательств и дискриминации.
Майкл Паркс, Дженнифер Лаура Томпсон, Рейчел Бэй Джонс и Кристолин Ллойд получили "Грэмми" за лучший музыкальный альбом, созданный на основе театрального мюзикла "Дорогой Эван Хансен").
Самая популярная песня 2017 года Despacito не получила ни одной статуэтки "Грэмми", хотя была номинирована в трех категориях: "Лучшее выступление поп-дуэта или группы", "Лучшая песня" и "Запись года". Однако это не помешало музыкантом весьма удачно выступить на церемонии.
Модель Коко Остин на 60-й церемонии "Грэмми".
Кендрик Ламар стал победителем в четырех номинациях, в том числе за лучший рэп-альбом и за лучшую рэп-композицию. Кроме того, клип на его песню Humble был признан лучшим музыкальным видео года.
Американская певица Лиза Лоб получила "Грэмми" за лучший альбом для детей Feel What U Feel.
Кубино-американская певица Камила Кабельо на 60-й церемонии "Грэмми" появилась в красном платье от Vivienne Westwood.
Стинг на церемонии исполнил свою легендарную песню Englishman In New York.
Американская певица Ашанти на 60-ю церемонию "Грэмми" пришла в "золотом" платье от ливанского дизайнера Эли Мади.
Популярный рэп-исполнитель Тайлер на "Грэмми" надел шапку-ушанку с изображением серпа и молота. Его диск Flower Boy номинировался на "Лучший рэп-альбом года", но приз не взял.
Лучшей песней года была названа композиция That’s what I like п
американского певца Бруно Марса.
Певица Джессика Андреа и музыкант Лоджик на 60-й церемонии "Грэмми".
Певица Рита Ора на 60-й церемонии "Грэмми".
Пинк на церемонии исполнила композицию Wild Hearts Can't Be Broken.
Американская группа Portugal. The Man получили "Грэмми" в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" за песню Feel It Still.
Рианна в дуэте с Кендриком Ламаром взяла "Грэмми" за лучшее рэп-выступление с песней LOYALTY.
Лучшим новым исполнителем по версии академии звукозаписи США стала канадская соул-исполнительница Алессия Кара.
Американская певица Кеша исполнила в сопровождении "Хора сопротивления и возрождения" композицию Praying.
Американский актер и певец Донни Уолберг и его жена, актриса и телеведущая Дженни Маккарти на 60-й церемонии "Грэмми".
Певица Джой Вилла пришла на церемонию в белом платье, на подоле которого был нарисован ребенок в утробе матери. В руках певица держала сумочку с надписью "Выбирайте жизнь".