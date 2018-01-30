Пианист Даниил Трифонов и маэстро Валерий Гергиев на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Архивное фото

Пианист Даниил Трифонов и маэстро Валерий Гергиев на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Завоевавший "Грэмми" российский пианист Даниил Трифонов с первых занятий был внимателен на уроках и погружен в изучение музыки, рассказала РИА Новости первый преподаватель музыканта на фортепианном отделении школы искусств имени Хачатуряна из Нижнего Новгорода, где в начальных классах обучался Трифонов, Татьяна Рябчикова.

Трифонов, которому в марте исполнится 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом Transcendental в категории "лучшее инструментальное соло". В этой категории были представлены также американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, проживающая в Германии уроженка Риги Мария Леттберг, а также немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.

Рябчикова пояснила, что Трифонов поступил к ней на обучение в 5 с половиной лет и в 9 лет уехал в Москву. За время обучения "мальчик проявлял самый живой интерес к музыке и много занимался". Педагог добавила, что юный пианист мог более положенных 45 минут урока просидеть спокойно, не отвлекаясь, на уроке "ему этого было мало".

"Даниил в детстве был влюблен и погружен в музыку. Ему уже в детстве все это было интересно, хоть он и был тогда еще маленьким. Он очень артистичен и охотно принимал участие во всех концертах. Даниил сейчас заслуженно получает все свои награды", — считает первый педагог пианиста.

Рябчикова также сказала, что чувствует лишь частичную причастность к успехам Трифонова на музыкальном поприще, поскольку пианист в юном возрасте уехал из Нижнего Новгорода. Но она добавила, что испытывает гордость за ученика и желает ему дальнейших успехов в карьере.

Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье. Награду, считающуюся одной из самых престижных, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на награду могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.