Российский пианист Трифонов поблагодарил академию "Грэмми" за награду

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости, Екатерина Соболь. Российский пианист Даниил Трифонов поблагодарил студию звукозаписи и своего наставника за помощь, оказанную ему в получении премии "Грэмми", а также саму академию звукозаписи за полученную награду.

Ранее Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло".

"Меня переполняют эмоции в связи с честью, которая была оказана мне и моему альбому "Трансцендентные этюды" (Ференца) Листа академией звукозаписи "Грэмми". Главная моя цель состоит в том, чтобы открыть слушателям такую музыку, которая может взволновать и восхитить многих зрителей. Премия "Грэмми", несомненно, помогает двигаться к этой цели. Я благодарен моим звукозаписывающим студиям Deutsche Grammophon и Universal Classics и моему наставнику Сергею Бабаяну, оказавшим неоценимую помощь во время этой записи", — приводит слова музыканта его пресс-служба.

Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом "Transcendental". В этой категории, помимо российского пианиста, были представлены американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на награду могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.