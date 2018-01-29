Педагоги получившего "Грэмми" Трифонова рассказали о его детстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Даниил Трифонов, который завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло", еще с раннего детства начал проявлять любознательность и любовь к музыке, сообщил РИА Новости представитель школы искусств имени Арама Ильича Хачатуряна из Нижнего Новгорода, где в начальных классах обучался Трифонов.

"Уже с самого начала обучения было понятно, что Даниил – талантливый мальчик. Он проявлял любознательность и любовь к музыке", — рассказал собеседник.

Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье.

Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом "Transcendental". В этой категории, помимо российского пианиста, были представлены американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на награду могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.