В Московской филармонии отметили невероятную работоспособность Трифонова

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пианист Даниил Трифонов, завоевавший награду "Грэмми", является на данный момент одним из самых востребованных российских музыкантов молодого поколения и обладает собственным видением и интересными идеями, заявил РИА Новости солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский,

Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" состоялось в ночь на понедельник. Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом Transcendental. Трифонов окончил Московскую среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных, обучался в классе у выдающегося педагога Татьяны Зеликман.

"Даниил Трифонов на данный момент — один из самых востребованных российских музыкантов молодого поколения. Невероятно работоспособный: помимо насыщенной концертной деятельности, он успевает еще писать музыку и с успехом ее исполнять (например, свой новый Фортепианный концерт). Я хорошо знаю Даниила еще по Конкурсу Чайковского 2011 года — уже тогда он проявил себя как очень зрелый музыкант, с собственным видением, интересными идеями. Очень рад, что он получил столь престижную премию", — сказал Копачевский.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов голосовали за победителей в интернете.