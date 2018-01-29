Пианист Розум назвал Трифонова яркой фигурой на фортепианной сцене

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пианист Даниил Трифонов, получивший "Грэмми" — одна из самых ярких фигур на фортепианной сцене, музыкант глубоко чувствует, что исполняет, но по-своему расставляет акценты, и произведения начинают звучать по-новому, заявил РИА Новости пианист Юрий Розум.

Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" состоялось в ночь на понедельник. Даниил Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом Transcendental. Трифонов окончил Московскую среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных, обучался в классе у выдающегося педагога Татьяны Зеликман.

"Я хорошо знаю Даниила, он был несколько лет стипендиатом моего благотворительного фонда, и я имел возможность следить, как он развивается, и радоваться его успехам. Даниил участвовал в наших фестивалях, благотворительных акциях и уже с детства проявлял себя абсолютно незаурядным музыкантом. Он раскрылся просто уникально, и сейчас это одно из самых ярких явлений на фортепианной сцене", — прокомментировал РИА Новости Розум.

Он рассказал, что не так давно посещал концерт Трифонова в Висбадене, и был поражен его "невероятной тонкостью, разнообразием прикосновения к инструменту, вхождением в образ и глубиной трактовки".

"Даниил очень глубоко и по-своему чувствует, что он исполняет, и при этом абсолютное уважение к композиторскому замыслу, к смыслам, изначально вложенным в произведение. Но он по-своему расставляет акценты, и произведения начинают звучать по-новому. Его невероятная филигранная тонкость не мешает его мощи. Я рад, что принято такое решение, Даниил достоин этой премии, он фигура особняком стоящая, и он будет дальше расти. Я вижу, он не останавливается, постоянно работает над новыми красками, расширяет репертуар", — сказал собеседник агентства.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на "Грэмми" могли записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.