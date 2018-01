"24K Magic" Бруно Марса получил "Грэмми" как лучший альбом года

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "24K Magic" американского исполнителя Бруно Марса стал лучшим альбомом года по версии академии звукозаписи США "Грэмми". Ранее эта пластинка уже получил награду в категории "Лучший альбом в стиле R&B".

На это звание также претендовали "Damn" Кендрика Ламара, "Awaken, My Love!" Childish Gambino, "4:44" Jay-Z и "Melodramа" новозеландской исполнительницы Лорд.

Шестидесятая церемония вручения премии прошла в воскресенье на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Ведущим второй год подряд стал британский актер Джеймс Корден. На премии выступили Элтон Джон, Леди Гага, Риана, Pink, Стинг, группа U2.

Награда "Грэмми" считается одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки. Ее учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могли записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Самыми престижными номинациями "Грэмми" считаются "Лучшая запись года", "Лучший альбом года", "Лучшая песня года" и "Лучший новый артист".

В этом году триумфатором стал Бруно Марс, собравший пять премий.

"Лучшая запись года"

Композицию "24К Magic" с одноименного альбома Бруно Марса признали лучшей записью года.

В этой категории были также представлены "Redbone" Childish Gambino, "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Бибера, "The Story of O.J." Jay-Z, "Humble" Кендрика Ламара.

"Лучшая песня года"

Еще одну награду Бруно Марс получил за песню That's What I Like. Ее признали лучшей песней года. Она также принесла Марсу награду в категории "Лучшая R&B-композиция".

На звание "Лучшей песни года" претендовали Despacito Луиса Фонси, 4:44 Джея Зи, Issues Джулии Майклз и 1-800-273-8255 американского рэпера Лоджика.

Лучший новый исполнитель

Канадская соул-исполнительница Алессия Кара стала "Лучшим новым исполнителем". Ей 21 год, она родилась в Канаде, имеет итальянские корни.

Награда за песню о Путине

В этой категории были также представлены французский исполнитель алжирского происхождения Khalid, американский исполнитель Lil Uzi Vert, Джулия Майклз и SZA.

Американский композитор Рэнди Ньюман получил "Грэмми" в номинации "Лучшая аранжировка" за песню "Путин" (Putin).

В тексте говорится о том, что российский лидер "любит свою Родину", он может "включить ядерный реактор" силой мысли, а когда "снимает рубашку", то "сводит женщин с ума".

Ньюман известен по саундтрекам к мультфильмам "История игрушек", "Корпорация монстров" и "Приключения Флика". Он является обладателем двух Оскаров — за композицию If I Didn't Have You (2002 год) и We Belong Together (2011-й).

У него уже шесть премий "Грэмми" и две "Эмми". В 2002 году его имя включили в Зал славы авторов песен.

Другие награды

Победу в категории "Лучшее рэп-исполнение" одержал Кендрик Ламар за композицию Loyalty. Лучшей рэп-композицией стала его песня HUMBLE, а альбом Damn завоевал награду в категории "Лучший альбом в стиле рэп".

Лучшим вокальным альбомом в стиле "поп" стал Divide британского музыканта Эда Ширана. Он же получил награду в категории "лучшее соло-исполнение в стиле поп".

Кроме того, одним из лауреатов стал россиянин — пианист 26-летний Даниил Трифонов завоевал награду в категории "Лучшее инструментальное соло" за альбом Transcendental.

В этой категории на награду также претендовали американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, шведский музыкант Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.