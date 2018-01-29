"24K Magic" Бруно Марса стал "Лучшим альбомом года" по версии "Грэмми"

Бруно Марс на 60-й церемонии Грэмми. 29 января 2018 года

Бруно Марс на 60-й церемонии Грэмми. 29 января 2018 года

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Альбом "24K Magic" американского исполнителя Бруно Марса завоевал главную награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "Лучший альбом года".

Шестидесятая церемония вручения награды прошла в воскресенье вечером в Нью-Йорке.

На звание "Лучшего альбома" также претендовали "Damn" Кендрика Ламара, "Awaken, My Love!" Childish Gambino, "4:44" Jay-Z и "Melodramа" новозеландской исполнительницы Лорд.

Ранее "24K Magic" уже получил "Грэмми" в категориях "Лучший альбом в стиле R&B" и "Лучший составной не классический альбом", одноименная композиция с него стала "Лучшей записью года".