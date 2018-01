Бруно Марс завоевал "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года"

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Бруно Марс с песней That's What I Like завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми".

Шестидесятая церемония вручения премии (Grammy Awards) проходит в воскресенье вечером на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке, трансляцию ведет телеканал CBS. Ведущим юбилейной церемонии второй год подряд выступает британский актер Джеймс Корден.

На звание "Лучшей песни года" (Song Of The Year) также претендовали Despacito Луиса Фонси, 4:44 Джея Зи, Issues Джулии Майклз и 1-800-273-8255 американского рэпера Лоджика.

Композиция That's What I Like также принесла Марсу награду в категориях "лучшая песня в стиле R&B" и "лучшее R&B исполнение".

Победу в категории "лучшее рэп-исполнение" одержал Кендрик Ламар за композицию Loyalty, лучшей рэп-композицией стала его песня HUMBLE, а альбом Damn завоевал награду в категории "лучший альбом в стиле рэп". "Лучшим вокальным альбомом в стиле поп" стал ÷ (Divide) британского музыканта Эда Ширана. Он же получил награду в категории "лучшее соло-исполнение в стиле поп".

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.