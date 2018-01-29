Алессия Кара завоевала "Грэмми"

Канадская певица Алессия Кара на шестидесятой церемонии Грэмми. 29 января 2018 года

Канадская певица Алессия Кара на шестидесятой церемонии Грэмми. 29 января 2018 года

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Лучшим новым исполнителем по версии академии звукозаписи США "Грэмми" стала канадская соул-исполнительница Алессия Кара. Шестидесятая церемония вручения "Грэмми" (Grammy Awards) проходит в воскресенье вечером в Нью-Йорке.

В этой категории были также представлены французский исполнитель алжирского происхождения Khalid, американский исполнитель Lil Uzi Vert, Джулия Майклз и SZA.

Алессии Кара 21 год, она родилась в Канаде, имеет итальянские корни.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Ведущим юбилейной церемонии второй год подряд выступает британский актер Джеймс Корден. В числе исполнителей грандиозного концерта по случаю вручения наград — Элтон Джон, Леди Гага, Риана, Pink, Стинг, группа U2.