Названы лауреаты конкурсной программы фестиваля независимого кино "Сандэнс"

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Фильм Дезире Акхаван "Неправильное воспитание Кэмерон Пост" (The Miseducation of Cameron Post) завоевал главную награду фестиваля независимого кино "Сандэнс", лауреатом конкурса на мировом экране стала турецкая драма "Бабочки".

Лауреатов премии организаторы продолжавшегося неделю в штате Юта фестиваля объявили в ночь на воскресенье. Фильм американского режиссера иранского происхождения Акхван завоевал приз большого жюри в категории "лучшая драма производства США". Приз жюри в номинации "лучший зарубежный драматический фильм" завоевали "Бабочки" (Butterflies) турецкого режиссера Толга Карачелика (Tolga Karaçelik).

Лучшим в американской документалистике стала лента Дерека Донина "Кайлаш", рассказывающая об индийском правозащитнике и борце за права детей Кайлаше Сатьяртхи. Лучшим в мировой документалистике жюри признало фильм сирийского режиссера Талала Дерки "Отцы и сыновья" (Of Fathers and Sons), — результат его более чем двухлетней жизни и съемок в семье радикальных исламистов в подконтрольном группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) районе Сирии. Ранее в 2014 году его документальная картина "Возвращение в Хомс" также становилась лауреатом конкурса.

Приз зрительских симпатий в категории лучший американский фильм завоевала лента Эндрю Хеклера "Бремя" (Burden), лучшим американским документальным фильмом по версии аудитории фестиваля стал "Приговор" (The Sentence) Руди Валдеза, приз зрительских симпатий в мировом кино завоевали драма датского режиссера Густава Мюллера "Виновный" (The Guilty) и документальная лента Александры Шива о жизни беженцев "Дом" (This Is Home).

"Сандэнс" вручает награды более чем в 30 категориях, в том числе за режиссуру. Примечательно, что на фоне идущей в США кампании в поддержку прав женщин в киноиндустрии, все четыре режиссерские награды (за художественный и документальный фильм на экране в США и за рубежом) завоевали женщины-режиссеры: Изольд Угаботир (Isold Uggadottir) из Исландии с картиной "Дышите спокойно" (And Breathe Normally), режиссер-документалист из Сингапура Сэнди Тэн (Sandi Tan) за "Прогульщики" (Shirkers), также американские режиссеры Александрия Бомбак (Alexandria Bombach) с фильмом "На ее плечах" и Сара Коланджело (Sara Colangelo) за драму "Воспитатель детского сада".

Документальный фильм российского режиссера Максима Поздоровкина "Наш новый президент" завоевал награду специального жюри за монтаж.

В этом году к участию в фестивале были отобраны 121 полнометражная картина из 29 стран. Участников фестиваля выбрали из 13,5 тысячи заявок, из которых почти 4 тысячи — полнометражные фильмы. Более половины авторов этих фильмов — иностранные участники. Для более чем ста картин показ на фестивале стал премьерным.

Фестиваль "Сандэнс" (Sundance Film Festival) ─ один из самых влиятельных смотров независимого кино в США. Он был основан известным американским актером и режиссером Робертом Редфордом и назван в честь героя Редфорда в культовом вестерне "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид". Ежегодно просмотры в рамках фестиваля в Парк-Сити, Солт-Лейк-Сити и Огдене посещают более 50 тысяч человек. Картины, премьеры которых состоялись на фестивале, зачастую задают тон всему последующему киногоду.