Мединский поздравил актера Александра Пашутина с 75-летием

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил народного артиста России Александра Пашутина с 75-летним юбилеем, отметив его разноплановые роли.

"Ваша творческая биография являет собой подлинный пример служения актёрскому искусству, и лучшее тому подтверждение – сотни замечательных, блестяще сыгранных вами ролей. Все они разноплановы, но одинаково любимы зрителями", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр отметил, что профессиональное мастерство, подкреплённое огромным опытом и исключительным личным обаянием, позволяет актеру оставаться востребованным и сегодня.

"Вы всегда открыты для новых идей, активно участвуете в театральных, телевизионных и кинопроектах. Сердечно желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего наилучшего!"- написал Мединский.

Пашутин сыграл в кино более 200 ролей, в том числе в фильмах "Утомленные солнцем 2", "Котовский", "Москва, я люблю тебя", "Премия", "Парад планет" и "Гардемарины, вперед!"