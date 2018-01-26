"Салют-7" получил премию "Золотой орел" как лучший фильм года

Актёрский состав фильма Салют-7 на премьере в кинотеатре Октябрь. Архивное фото

Актёрский состав фильма Салют-7 на премьере в кинотеатре Октябрь. Архивное фото

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лучшим игровым фильмом года по версии национальной кинопремии "Золотой орел" стала картина "Салют-7" Клима Шипенко.

Церемония вручения национальной кинематографической премии проходит в столице в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

В номинации "Лучший фильм" в этом году были представлены фильмы: "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

"Золотой орел" — национальная кинонаграда России. Учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России 4 марта 2002 года. Президент академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.