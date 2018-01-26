Звягинцев получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Андрей Звягинцев получил национальную кинопремию "Золотой орел" как лучший режиссер за фильм "Нелюбовь".

Церемония вручения национальной кинематографической премии "Золотой орел" проходит в столице в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

На премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" в этом году также претендовали картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского.

"Золотой орёл" — национальная кинонаграда России, учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России 4 марта 2002 года. Президент академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.