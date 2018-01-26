МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Следствие не проводит проверку московского кинотеатра "Пионер", заявила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Так она прокомментировала сообщения СМИ, в которых говорится, что кинотеатр якобы начали проверять на экстремизм из-за показа фильма "Смерть Сталина", у которого Министерство культуры за два дня до премьеры отозвало прокатное удостоверение.

Все кинотеатры убрали картину Армандо Ианнуччи из расписания, но "Пионер" все-таки начал показы, первые два сеанса прошли 25 января. При этом в кинотеатре ссылались на реестр Минкультуры, согласно которому прокатное удостоверение по-прежнему действует. Показывать "Смерть Сталина" кинотеатр собирается до 3 февраля, билеты на все 11 сеансов полностью распроданы.

Минкультуры, в свою очередь, предупредило кинотеатры, что за показ фильма без прокатного удостоверения им грозит административная ответственность.

Сейчас "Пионер" работает в штатном режиме, следующий сеанс "Смерти Сталина" значится в расписании на 21.50.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти Сталина вызвала в России волну возмущения. После предпросмотра известные политики и деятели культуры попросили отозвать у фильма прокатное удостоверение.

В письме к министру культуры они подчеркивали, что картина — "пасквиль на историю нашей страны", "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм", и отмечали плохую игру актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство, говорилось в письме.

По мнению его авторов, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и <…> кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.